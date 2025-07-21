Президент Польши упал с доски для серфинга

Fakt: Президент Польши Дуда упал с доски для серфинга на курорте в Юрате

Президент Польши Анджей Дуда упал с доски для серфинга в море во время отдыха на курорте в Юрате. Об этом сообщает газета Fakt.

Экстренные службы быстро прибыли ему на помощь. По данным издания, зона, где плавал политик, была огорожена и отслеживалась сотрудниками силовых структур. «Никто не имеет возможности попасть сюда... Любой, кто приближается к этой зоне, немедленно получает предупреждение», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Польше изъяли книги о бывшем президенте страны Анджее Дуде с названием «Дебил. Случай из практики». Книга Александры Сарны с фотографией Дуды на обложке была опубликована в мае 2025 года.