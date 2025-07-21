Принц Гарри затосковал и решил примириться с отцом

Принц Гарри затосковал по прежней жизни и по семье

Принц Гарри, герцог Сассекский, затосковал по прежней жизни в Великобритании. Об этом сообщает Catalunya Diary.

Источник из окружения принца рассказал, что он грустит из-за разрыва с семьей. По его словам, Гарри хочет угодить Меган, но чувствует, что в его жизни чего-то не хватает.

Причиной желания примириться с отцом, королем Карлом III, стало ухудшение здоровья монарха. В то время как Меган наслаждается жизнью в Калифорнии, Гарри рассматривает возможность проводить больше времени в Британии, не отказываясь полностью от новой жизни в США. По словам экспертов, герцог осознает, что времени на восстановление отношений осталось не так уж много.

Ситуация осложняется непрекращающимся конфликтом с принцем Уильямом, примирение с которым пока кажется невозможным. Окружение Гарри отмечает, что он продолжает искать баланс между верностью жене и тоской по родным.

Ранее Бельгийская принцесса Дельфина встала на защиту принца Гарри. 57-летняя внебрачная дочь короля Альберта II в подкасте объяснила поведение принца Гарри его трудным детством.