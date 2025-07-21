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14:56, 21 июля 2025Россия

Путин присвоил почетное наименование двум воюющим в зоне СВО соединениям

Путин присвоил наименования «гвардейский» двум воинским соединениям
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование двум воинским подразделениям, которые ведут боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное наименование «гвардейский» Путин присвоил 1488-му зенитному ракетному Краснознаменному полку и 227-й артиллерийской бригаде. Военнослужащие этих соединений, как следует из указов, проявили мужество, отвагу, героизм и стойкость в боевых действиях по защите Отечества.

Ранее Путин сделал гвардейскими 43-й морской штурмовой авиационный полк, 218-й танковый полк и 17-ю отдельную бригаду радиоэлектронной борьбы.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

ЖЗЛ
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