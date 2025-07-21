Раскрыта судьба осужденного музыкального продюсера известных российских рок-групп

Бывший музыкальный продюсер Трэвис Лик отбывает наказание во владимирской ИК-6

Осужденный на 13 лет за наркотики бывший музыкальный продюсер известных российских рок-групп «Тараканы!», «Слот» и Louna 53-летний гражданин США Трэвис Лик отбывает наказание во владимирской исправительной колонии №6 (ИК-6). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на адвоката фигуранта Кирилла Мариненко в своем Telegram-канале.

По его словам, возможный обмен заключенными между Россией с США, о подготовке которого говорили еще в феврале, пока так и не произошел. «Поэтому после вступления приговора по делу Лика в силу он отправился в колонию», — сказал Мариненко.

По данным канала, бывший продюсер проживает в России с 2010 года. В течении нескольких лет он занимался преподавательской деятельностью в «Институте иностранных языков ДС», а потом стал сотрудничать с известными российскими рок-командами. Кроме того, он основал собственный проект «Лови Ночь».

Летом 2024 года суд в Москве признал американца виновным по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических и психотропных веществ и о покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере.

Также на скамье подсудимых оказалась его подельница — 24-летняя москвичка Вероника Грабанчук. Она также признана виновной. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.

