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12:25, 21 июля 2025Мир

Раскрыты подробности организации следующего раунда переговоров России и Украины

Россия и Украина могут провести переговоры в Стамбуле в конце недели
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Карпухин / Pool / РИА Новости

Россия и Украина могут провести очередной раунд переговоров в Стамбуле в конце текущей недели. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает ТАСС.

«Речь идет о конце недели, даты уточняются», — сказал собеседеник агентства.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что президент США Дональд Трамп, вероятно, либо попросил, либо приказал президенту Украины Владимиру Зеленскому не уходить от переговоров с Россией.

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