Раскрыты подробности организации следующего раунда переговоров России и Украины

Россия и Украина могут провести переговоры в Стамбуле в конце недели

Россия и Украина могут провести очередной раунд переговоров в Стамбуле в конце текущей недели. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает ТАСС.

«Речь идет о конце недели, даты уточняются», — сказал собеседеник агентства.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что президент США Дональд Трамп, вероятно, либо попросил, либо приказал президенту Украины Владимиру Зеленскому не уходить от переговоров с Россией.