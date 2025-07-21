В России высказались о роли Трампа в готовности Украины провести новые переговоры

Сенатор Климов: Трамп попросил или приказал Киеву продолжить переговоры

Президент США Дональд Трамп, вероятно, либо попросил, либо приказал президенту Украины Владимиру Зеленскому не уходить от переговоров с Россией, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так о роли американского лидера в готовности Киева продолжить переговорный процесс сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, главная интрига заключается в следующем: Трампу хочется показать, что он действительно содействует переговорам. Поэтому он то ли попросил, то ли приказал Зеленскому, скорее, второе, от переговоров не уходить. Поэтому Зеленский сейчас вынужден имитировать переговорный процесс. Это печально. Потому что все-таки важно не изображать активную деятельность, а действительно заниматься вопросами обеспечения мира», — рассказал Климов.

Ранее стало известно, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут пройти уже на этой неделе в среду-четверг, 23-24 июля. Однако о месте, времени и составе делегаций на встрече не сообщается.

В субботу, 19 июля, близкий к российской переговорной группе источник сообщил, что Украина предложила России на следующей неделе организовать очередной раунд переговоров.

