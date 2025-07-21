Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 21 июля 2025Россия

Разорванные флаги на могилах бойцов СВО в столице региона России сняли на видео

В Екатеринбурге на могилах бойцов СВО заметили разорванные флаги
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

На Окружном кладбище Екатеринбурга на могилах бойцов специальной военной операции (СВО) заметили разорванные флаги. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на читателя.

По словам собеседника издания, он обнаружил порванные триколоры и знамена на Аллее Славы в секторе 51А. Уведенное россиянин запечатлел на камеру. Судя по кадрам, полотна будто порезаны острым предметом.

Информацию о поврежденных флагах подтвердил начальник «Службыгородских кладбищ» Екатеринбурга Константин Калашников. «Флаги имеют визуальные порезы (разрывы), но точно сказать, каким образом это произошло — ветер или умышленные действия третьих лиц, — нет возможности», — сказал он, пояснив, что участок расположен вне видимости камер наблюдения.

Ранее могилы бойцов СВО осквернили на кладбище карельского города Кондопога. Как рассказала местная жительница, сорванные с захоронений и разорванные флаги нашли в мусорном контейнере.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В традициях шпионских фильмов». В Петербурге предотвратили атаку 80 дронов

    В Кремле сделали новое заявление о меморандумах Москвы и Киева

    На Украине оштрафовали директора концертного комплекса за песни Сердючки на русском

    Юрист Трампа рассказал об обеде с водкой у Лукашенко

    Концерт российского артиста в Италии отменили после жалоб

    Россиянам дали совет в случае соседства с борделем

    В России подорожает аренда одного вида жилья

    Российская металлургическая компания решила не платить дивиденды

    Предсказаны последствия решения Трампа наказать получателей российской нефти

    Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян на «Госуслугах»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости