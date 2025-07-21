Разорванные флаги на могилах бойцов СВО в столице региона России сняли на видео

В Екатеринбурге на могилах бойцов СВО заметили разорванные флаги

На Окружном кладбище Екатеринбурга на могилах бойцов специальной военной операции (СВО) заметили разорванные флаги. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на читателя.

По словам собеседника издания, он обнаружил порванные триколоры и знамена на Аллее Славы в секторе 51А. Уведенное россиянин запечатлел на камеру. Судя по кадрам, полотна будто порезаны острым предметом.

Информацию о поврежденных флагах подтвердил начальник «Службыгородских кладбищ» Екатеринбурга Константин Калашников. «Флаги имеют визуальные порезы (разрывы), но точно сказать, каким образом это произошло — ветер или умышленные действия третьих лиц, — нет возможности», — сказал он, пояснив, что участок расположен вне видимости камер наблюдения.

Ранее могилы бойцов СВО осквернили на кладбище карельского города Кондопога. Как рассказала местная жительница, сорванные с захоронений и разорванные флаги нашли в мусорном контейнере.