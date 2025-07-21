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20:31, 21 июля 2025Россия

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с обнаружением бактерии на побережьях Турции

Роспотребнадзор заявил о контакте с Турцией из-за обнаружения бактерии Vibrio
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Роспотребнадзор заявил о контакте с Минздравом Турции из-за обнаружения опасной бактерии рода Vibrio на побережьях страны. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации в мире для предотвращения завоза опасных инфекций на территорию России», — говорится в сообщении.

В запросе Минздраву содержалась просьба предоставить данные о расследованиях, а также оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Помимо того, российское ведомство запросило у турецких коллег дополнительную информацию по каналам, установленным правилами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об обнаружении бактерии стало известно ранее 21 июля. Уточняется, что недавние исследования обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Попадая в организм, бактерия вызывает холеру, приводящую к тяжелой диарее и обезвоживанию.

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