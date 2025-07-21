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12:55, 21 июля 2025Экономика

Россия резко нарастила поставки драгоценных металлов в Китай

Trade Data Monitor: В 2025-м Россия вдвое увеличила поставки драгметаллов в КНР
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

С начала 2025 года Россия резко нарастила поставки драгоценных металлов в Китай. Об этом со ссылкой на данные Trade Data Monitor сообщает Bloomberg.

В первой половине года экспорт российских руд и концентратов драгоценных металлов, в том числе золота и серебра, в КНР вырос почти вдвое (плюс 80 процентов в годовом выражении). Его объемы достигли миллиарда долларов на фоне подорожания слитков на 28 процентов из-за повышенных геополитических рисков и торговой напряженности, а также из-за покупок золота центральными банками и биржевыми фондами.

Как отмечают эксперты, золотодобытчиков в России также поддерживает растущий внутренний розничный спрос, который достиг рекордного уровня в 2024 году. Причиной стало стремление граждан защитить накопления от инфляции.

По словам старшего управляющего партнера и вице-президента ELS GROUP Андрея Евстифеева, россияне начали вкладывать деньги в криптовалюту, золото и серебро. «Люди считают золото, серебро и платину безопасным вариантом вложений. И цифры это подтверждают: только за I квартал 2025 года золото подорожало на 18,6 процента», — указал эксперт.

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