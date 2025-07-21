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15:31, 21 июля 2025Забота о себе

Россиянам назвали причину ошибок при измерении давления

Невролог Шишонин: Из-за автоматического тонометра люди становятся гипертониками
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Невролог Александр Шишонин рассказал, почему при измерении артериального давления могут возникать ошибки. Их причину врач назвал в своем Telegram-канале.

По его словам, автоматические тонометры часто показывают более высокое давление. Шишонин объяснил, что электронные аппараты для измерения давления в большинстве случаев настроены так, что показывают систолическое (верхнее) давление примерно на 20 пунктов выше, а диастолическое (нижнее) — на 10.

Доктор объяснил, что в результате многие люди решают, что у них повышенное давление, и начинают принимать таблетки. Однако в действительности гипертонии у них нет.

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Врач также подчеркнул, что точнее всего можно измерить артериальное давление с помощью механических приборов, а не автоматических.

Ранее американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, который перенес инфаркт, рассказал о малоизвестном, но очень распространенном симптоме. По его словам, практически у всех пациентов в момент приступа возникает сильное желание сходить в туалет.

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