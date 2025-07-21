Россиянам назвали способ преумножить капитал

Эксперт по инвестициям Степанов рекомендовал покупать коммерческую недвижимость

Россиянам следует вкладываться в коммерческую недвижимость, которая ориентирована на потоки посетителей. Советами о том, как грамотно инвестировать, с «Известиями» поделился основатель компании «Свобода в квадрате» Федор Степанов.

По его словам, правильнее всего вкладываться в объекты, ориентированные на потоки: пункты выдачи заказов (ПВЗ), микрологистику, сервисные ретейлы и аптеки в локациях с высокой плотностью населения.

Особое внимание стоит уделить редевелопмент-объектам — коммерческим помещениям, которые можно адаптировать под новые потребности. Важно обращать внимание на то, насколько быстро можно найти нового съемщика и как легко перепрофилировать пространство.

Полагаться на интуицию при выборе объекта не стоит: следует просчитывать доходность, том числе с учетом рисков, налогов и расходов на содержание. По расчетам эксперта, для коммерческой недвижимости в стабильных локациях норма входа должна быть не ниже 9 процентов доходности. Окупиться помещение должно за 7-9 лет. Если показатели не соответствуют приведенным выше, следует формировать четкие стратегии роста аренды или капитализации.

Эксперт обратил внимание, что при выборе объекта необходимо оценивать не метраж, а функцию. Важно спрогнозировать, кто и с какой целью будет арендовать объект. Такой подход позволит принимать решение о покупке взвешенно, не ориентируясь на сиюминутную выгоду в виде скидок.

Ранее финансовый эксперт и трейдер Ксения Аверс посоветовала россиянам в 2025 году инвестировать в жилье. По ее словам, стоимость жилья в России в следующие один-два года будет снижаться, однако на это нужно реагировать спокойно, поскольку в диапазоне 5-10 лет цены на недвижимость снова вырастут.