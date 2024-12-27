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18:52, 27 декабря 2024Экономика

Россиянам дали совет по инвестициям в 2025 году

Трейдер Аверс: в следующие год-два цены на недвижимость в России будут падать
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Лучшим вариантом вложения средств в 2025 году будет покупка квартиры. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала финансовый эксперт и трейдер Ксения Аверс.

Стоимость жилья в России в следующие один-два года будет снижаться, однако на это нужно реагировать спокойно, добавила аналитик. В диапазоне 5-10 лет цены на недвижимость снова вырастут, поэтому капиталу ничего не угрожает, заверила она.

При этом Аверс предостерегла россиян от вложения всех своих накоплений в готовую недвижимость. На ее взгляд, правильнее присмотреться к наиболее крупному и устойчивому девелоперу, а затем оформить в рассрочку наполовину готовый проект.

Такой подход позволит зафиксировать право владения по сегодняшним ценам, пояснила финансовый эксперт. Ипотечный платеж она предложила покрывать сдачей жилья в аренду.

Ранее россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки и снегоболотоходы. Инвестиционная привлекательность транспортных средств с каждым годом увеличивается, утверждают участники рынка. Однако исследования говорят о том, что граждане по-прежнему отдают предпочтение инвестициям в жилье, обучение и предметы роскоши.

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