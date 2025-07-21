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18:06, 21 июля 2025Путешествия

Россиянин почувствовал себя плохо в аэропорту Еревана и не выжил

Российский турист почувствовал себя плохо в аэропорту Звартноц и не выжил
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский турист почувствовал себя плохо в ереванском международном аэропорту Звартноц и не выжил. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что мужчина летел на родину из Италии через Армению с женой. После прохождения регистрации пассажир пожаловался на плохое самочувствие, скорой помощи не удалось его спасти. Известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное производство.

Позже посольство РФ в Ереване заявило, что проверяет информацию. Там заверили, что готовы оказать своим гражданам необходимую помощь и поддержку.

Ранее россиянин пошел в поход в горы Турции, заблудился и чудом выжил благодаря звонку сотовому оператору. Инцидент произошел 9 июля в горной местности в Алании.

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