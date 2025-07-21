Россиянин вонзил в сердце соседа деревянную ножку стула

В Находке задержан мужчина, заколовший соседа ножкой стула во время драки

В Находке задержан 36-летний мужчина, вонзивший в сердце 40-летнего соседа деревянную ножку стула во время драки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина уже дал признательные показания.

По данным канала, преступление произошло во время драки. Поссорившись, фигурант ударил в сердце оппонента ножкой от деревянного стула. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи пытались спасти пострадавшего, но не смогли.

Ранее сообщалось, что на Урале 53-летний мужчина вонзил нож в игравшего ночью в онлайн-игры 29-летнего сына.