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20:23, 21 июля 2025Силовые структуры

Россиянин вонзил в сердце соседа деревянную ножку стула

В Находке задержан мужчина, заколовший соседа ножкой стула во время драки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Находке задержан 36-летний мужчина, вонзивший в сердце 40-летнего соседа деревянную ножку стула во время драки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина уже дал признательные показания.

По данным канала, преступление произошло во время драки. Поссорившись, фигурант ударил в сердце оппонента ножкой от деревянного стула. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи пытались спасти пострадавшего, но не смогли.

Ранее сообщалось, что на Урале 53-летний мужчина вонзил нож в игравшего ночью в онлайн-игры 29-летнего сына.

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