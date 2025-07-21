Российская синхронистка объяснила историческое поражение на чемпионате мира

Синхронистка Дорошко заявила, что судьи поступили несправедливо на ЧМ

Российская синхронистка Майя Дорошко объяснила, почему вместе с Татьяной Гайдай не завоевала золотые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что дуэту, занявшему второе место, засчитали элемент, выполненный неверно. «Мне кажется, что судьи поступили немного несправедливо», — посчитала она.

Ранее Дорошко и Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира. Они уступили победительницам из Австрии Анне-Марии Александри и Айрини-Марине Александри, а также китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь, завоевавшим серебро.

В этом виде программы российские синхронистки остались без золота чемпионата мира впервые с 2001 года. Тогда серебро завоевали Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова.