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17:47, 21 июля 2025Спорт

Российская синхронистка объяснила историческое поражение на чемпионате мира

Синхронистка Дорошко заявила, что судьи поступили несправедливо на ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская синхронистка Майя Дорошко объяснила, почему вместе с Татьяной Гайдай не завоевала золотые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что дуэту, занявшему второе место, засчитали элемент, выполненный неверно. «Мне кажется, что судьи поступили немного несправедливо», — посчитала она.

Ранее Дорошко и Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира. Они уступили победительницам из Австрии Анне-Марии Александри и Айрини-Марине Александри, а также китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь, завоевавшим серебро.

В этом виде программы российские синхронистки остались без золота чемпионата мира впервые с 2001 года. Тогда серебро завоевали Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова.

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