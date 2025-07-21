Российские певцы стали победителями международного фестиваля в Китае

Хор Bel Canto из Омска стал победителем международного фестиваля в Китае

Певцы камерного хора молодежи Bel Canto из Омска стали победителями II международного фестиваля молодых исполнителей в Китае. Соответствующее сообщение появилось на странице музыкального коллектива во «ВКонтакте».

В город Шэньчжэнь, в котором проходило мероприятие, участники хора представили конкурсную программу в номинации «Камерные хоры». Они исполнили русскую классику, обработки народных песен, а также произведения современных композиторов. «Нас пригласили на сцену для награждения. В этот трогательный момент зазвучал гимн России. И мы со слезами радости на глазах пели его всем хором», — рассказали певцы.

Кроме того, руководитель и дирижер хора Татьяна Капустина получила специальную награду жюри «Лучший дирижер». «Мы особенно гордимся, что в год, когда Омск признан Молодежной столицей России, а в следующем году станет Культурной столицей, наш коллектив достойно подтвердил это звание на мировом уровне», — прокомментировали победу участники Bel Canto.

Ранее сообщалось, что певицы из Нижнего Новгорода Валерия Горбунова и Валентина Правдина стали лауреатами международного конкурса вокалистов имени Ганса Габора Belvedere в Швейцарии.