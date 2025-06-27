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19:16, 27 июня 2025Моя страна

Россиянки стали одними из лучших оперных вокалисток в мире

Российские певицы Горбунова и Правдина стали лауреатами конкурса Belvedere
Мария Винар

Фото: Telegram-канал «Беркович у аппарата»

Певицы из Нижнего Новгорода Валерия Горбунова и Валентина Правдина стали лауреатами международного конкурса вокалистов имени Ганса Габора Belvedere в Швейцарии. Об этом сообщил заместитель губернатора российского региона Олег Беркович в своем Telegram-канале.

Исполнительницы поборолись за право стать одними из лучших оперных вокалисток в мире. Правдина, выступающая в московском театре «Геликон-Опера», заняла второе место, а Горбунова — третье.

На участие в престижном музыкальном конкурсе было подано 800 заявок. Отборочный тур прошли лишь 130 вокалистов из 45 стран. Обе россиянки оказались в числе финалистов и удостоились высоких оценок от членов жюри. «Представьте масштаб таланта Валерии и Валентины: в сегодняшней международной обстановке, когда участие российских артистов нередко сталкивается с предвзятостью, именно две русские певицы оказались в числе сильнейших и завоевали призовые места. Это победа не только личная, но и культурная», — подчеркнул Беркович.

Ранее сообщалось, что артист из Рязанского театра драмы Юрий Борисов получил награду на международном театральном форуме.

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