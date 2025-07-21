Сдавшего бывшего вице-мэра российского города главаря ОПГ Немца оставили на отработку

На Урале суд отказал в УДО главарю ОПГ Немцу, оставив ему принудительные работы

Свердловский областной суд оставил на принудительных работах главаря ОПГ, совершавшей вооруженные налеты на водителей грузовиков, Дмитрия Кайля, известного в криминальных кругах Урала как Немец. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято после рассмотрения жалобы осужденного на решение Ленинского суда Нижнего Тагила от 3 июня, когда Немец получил отказ на прошение об условно-досрочном освобождении (УДО).

Кайль в 2010-го получил 22 года лишения свободы как предводитель банды из пяти судимых участников за серию вооруженных нападений на водителей фур в начале 2000-х. В мае 2024 года Свердловский областной суд освободил Немца из колонии, заменив ему наказание на принудительные работы после того, как он дал показания на бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Кайль рассказал следователям о причастности чиновника к расправам над двумя предпринимателями.

Контеева осудили на 20 лет, однако в июне было принято решение о его УДО после 13 лет, проведенных в колонии.

