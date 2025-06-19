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15:50, 19 июня 2025Силовые структуры

Осужденный на 20 лет бывший вице-мэр российского города выйдет на свободу

Экс-вице-мэр Екатеринбурга Контеев выйдет на свободу по УДО после 13 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, отбывавшего 20-летний срок, отпустят из колонии в связи с условно-досрочным освобождением (УДО). Об этом сообщает URA.RU.

Контеев провел в заключении более 13 лет, ему оставалось до освобождения еще шесть лет и три месяца. Суд удовлетворил ходатайство об УДО 25 апреля, однако гособвинение попыталось это решение оспорить. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оставил решение нижестоящего суда в силе.

Мужчину арестовали в 2011 году по обвинению в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы и организации заказных расправ, позже к этому добавились покушение на предпринимателя и вымогательство.

24 марта стало известно об аресте супруги Контеева, которая с 2012 года скрывалась от силовиков. Женщину обвиняют в пособничестве в получении взятки и пособничестве в вымогательстве.

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