Супругу бывшего вице-мэра российского города отправили под домашний арест

В Екатеринбурге отправили под домашний арест супругу бывшего вице-мэра Контеева

Ленинский районный суд отправил под домашний арест Ларису Контееву, супругу бывшего заместителя главы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева. Об этом сообщает РИА Новости.

Контеева находится под арестом до 28 марта. 26 марта суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения. Женщина обвиняется в пособничестве в получении взятки и пособничестве в вымогательстве.

Вице-мэра признали виновным в преступлениях по статьям о покушении, вымогательстве, мошенничестве, легализации имущества. По совокупности приговоров экс-чиновник получил 21 год колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что в 2009 году Контеев вместе с сообщниками вымогали долю в уставном капитале фирмы у предпринимателя. Тот не согласился, и фигуранты организовали на него покушение. После этого Контеев организовал хищение доли в размере половины от уставного капитала компании и легализовал ее.

