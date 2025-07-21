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14:57, 21 июля 2025Бывший СССР

Шмыгаль рассказал о многомиллиардном разрыве в военном бюджете Украины

Шмыгаль: Киеву нужно 6 миллиардов долларов, чтобы покрыть военные расходы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия. Об этом сообщил глава Минобороны страны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

Шмыгаль также призвал партнеров уже сейчас предусмотреть средства для Украины в их бюджетах на 2026 год. Он также призвал их помочь с финансовой поддержкой.

«Это позволит нам построить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил ряд задач Шмыгалю. «За шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50 процентов», — поручил он решить один из проблемных вопросов.

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