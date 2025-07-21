Шмыгаль рассказал о многомиллиардном разрыве в военном бюджете Украины

Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия. Об этом сообщил глава Минобороны страны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».
Шмыгаль также призвал партнеров уже сейчас предусмотреть средства для Украины в их бюджетах на 2026 год. Он также призвал их помочь с финансовой поддержкой.
«Это позволит нам построить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил ряд задач Шмыгалю. «За шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50 процентов», — поручил он решить один из проблемных вопросов.