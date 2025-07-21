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14:26, 21 июля 2025Мир

Швейцария обновит бункеры из-за России

Euronews: Швейцария модернизирует старые бункеры из-за конфликта РФ и Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцария решила модернизировать систему старых военных бункеров, построенных еще в годы Второй мировой и холодной войн. Об этом сообщает Euronews.

«Швейцарская армия обратилась к технологическим фирмам, исследователям и стартапам с просьбой помочь превратить эти бункеры военного времени в современные оборонные центры, используя инновационные и недорогостоящие решения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что поводом для модернизации бункеров стали растущие опасения в сфере безопасности после начала конфликта России и Украины. «Природа военных угроз изменилась. Бункеры расположены неудачно, а находящееся там оружие прослужит максимум 10-20 лет», — заявил начальник Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюсли.

Ранее сообщалось, что Германия из-за якобы агрессии России ищет общественные места, которые можно быстро и недорого превратить в бомбоубежища.

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