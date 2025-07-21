Силу дождей в Москве оценили

Синоптик Вильфанд: 21 и 22 июля в Москве выпадет 15-20 % нормы осадков

В понедельник и вторник, 21 и 22 июля, в Москве и области выпадет 15-20 процентов от месячной нормы осадков. Силу дождей в столичном регионе оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, эти дни станут самыми дождливыми на неделе из-за нахождения территорий в районе действия теплого фронта.

«Это означает, что и ночью, и днем будет облачная погода, и, естественно, осадки. Они не будут сумасшедшими, но все-таки будут местами сильными. В разных районах выпадет от 10 до 25 миллиметров осадков, то есть 15-20 процентов от месячной нормы», — пояснил Вильфанд.

При этом температура воздуха будет близка к нормальным для июля значениям — ночью столбики термометров покажут плюс 16-18 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов.

Ранее в Комплексе городского хозяйства столицы заявили, что за ночь и утро 21 июля в Москве уже выпала месячная норма осадков. Непогода, по прогнозам специалистов, продлится до конца дня.