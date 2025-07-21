Собиравшегося устроить взрыв таксиста признали пособником теракта в «Крокусе»

Суд дал 14 лет колонии таксисту Ахмадалиеву за пособничество теракту в «Крокусе»

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы таксиста Баходурджона Ахмадалиева за попытку устроить взрыв в общественном месте Новосибирска и пособничество террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Суд установил, что таксист испытывает религиозную ненависть к населению России. Для устрашения граждан и дестабилизации обстановки в стране он решил совершить теракт. С этой целью Ахмадалиев приобрел самодельное взрывное устройство (СВУ), собранное из осколочной гранаты. Он вез бомбу в такси, чтобы заложить в общественном месте в Железнодорожном районе Новосибирска, но его задержали правоохранительные органы и при досмотре автомобиля изъяли СВУ.

В ходе следствия выяснилось, что Ахмадалиев причастен к подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» — он обеспечил билетами террористов, напавших на концертный зал 22 марта 2024 года.

В понедельник, 21 июля, Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле».