Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:35, 21 июля 2025Силовые структуры

Собиравшегося устроить взрыв таксиста признали пособником теракта в «Крокусе»

Суд дал 14 лет колонии таксисту Ахмадалиеву за пособничество теракту в «Крокусе»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы таксиста Баходурджона Ахмадалиева за попытку устроить взрыв в общественном месте Новосибирска и пособничество террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Суд установил, что таксист испытывает религиозную ненависть к населению России. Для устрашения граждан и дестабилизации обстановки в стране он решил совершить теракт. С этой целью Ахмадалиев приобрел самодельное взрывное устройство (СВУ), собранное из осколочной гранаты. Он вез бомбу в такси, чтобы заложить в общественном месте в Железнодорожном районе Новосибирска, но его задержали правоохранительные органы и при досмотре автомобиля изъяли СВУ.

В ходе следствия выяснилось, что Ахмадалиев причастен к подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» — он обеспечил билетами террористов, напавших на концертный зал 22 марта 2024 года.

В понедельник, 21 июля, Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В традициях шпионских фильмов». В Петербурге предотвратили атаку 80 дронов

    Премьер страны решил остаться на посту после провала на выборах

    В Москве из-за дождей под воду ушли автосервис и мойка

    В России стало известно о новом угрожающем урожаю вредителе

    Симоньян посмеялась над блокировкой ее аккаунта в европейской стране

    В России заявили об уходе со СВО на «вечный пир» экс-фигуранта громкого уголовного дела

    Путин определил роль ФСБ при заходе иностранных судов в российские порты

    В Кремле заявили о сложном периоде в отношениях между Москвой и Баку

    Швейцария обновит бункеры из-за России

    Российским строительным компаниям пообещали рост банкротств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости