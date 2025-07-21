Собянин сообщил об уничтожении 18 летевших к Москве БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении 18 БПЛА с 20:00, летевших к Москве

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в период с 20:00 20 июля было сбито 18 БПЛА, пытавшихся атаковать столицу.

«Уничтожены еще два беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее ограничения на полеты с целью обеспечения безопасности воздушных судов были введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.