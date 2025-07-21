В московских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону российской столицы. Позднее средства ПВО сбили еще один беспилотник. На местах падения обломков работали сотрудники экстренных служб.

Днем 20 июля режим ограничения полетов вводился в трех столичных аэропортах: Внуково, Шереметьево и Домодедово. По словам представителя Росавиации, ограничения введены «по согласованию с соответствующими органами».