Стало известно о вводе в график задержанных в Ростовской области поездов

Задержанные в Ростовской области поезда вводятся в график

Задержанные в Ростовской области из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни поезда вводятся в график. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

В график введены пять поездов, также удалось сократить время опоздания еще 24 маршрутов. Составы следуют через барьерные места со сниженной скоростью.

«Задержанные поезда планируется ввести в график к завтрашнему утру. Сокращаем время в пути поездов, задержанных в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области», — говорится в публикации.

Накануне стало известно о задержке поездов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российский регион. Из-за нанесенных дронами повреждений на станции Лихая в Ростовской области следуют с задержками 132 поезда.

