Стало известно об ударе ВС России в районе посольства Азербайджана в Киеве

Report.az: ВС РФ ударили в районе посольства Азербайджана в Киеве

Российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удар в районе посольства Азербайджана в Киеве. Об этом в Telegram сообщает азербайджанский портал Report.az.

«В центральных районах Киева — Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Дарницком и других — наблюдаются серьезные разрушения. Ракетный удар в Киеве был нанесен по зданиям вокруг здания посольства Азербайджана», — говорится в публикации.

При этом о повреждении дипломатического учреждения не сообщается.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, употребив слово «оккупация» в отношении России. Отвечая на вопрос, какой совет он может дать Киеву, азербайджанский президент призвал «не соглашаться с оккупацией».