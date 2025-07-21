Стало известно об ударе ВС России в районе посольства Азербайджана в Киеве

Российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удар в районе посольства Азербайджана в Киеве. Об этом в Telegram сообщает азербайджанский портал Report.az.
«В центральных районах Киева — Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Дарницком и других — наблюдаются серьезные разрушения. Ракетный удар в Киеве был нанесен по зданиям вокруг здания посольства Азербайджана», — говорится в публикации.
При этом о повреждении дипломатического учреждения не сообщается.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, употребив слово «оккупация» в отношении России. Отвечая на вопрос, какой совет он может дать Киеву, азербайджанский президент призвал «не соглашаться с оккупацией».