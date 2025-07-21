Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:42, 21 июля 2025Бывший СССР

Стало известно об ударе ВС России в районе посольства Азербайджана в Киеве

Report.az: ВС РФ ударили в районе посольства Азербайджана в Киеве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удар в районе посольства Азербайджана в Киеве. Об этом в Telegram сообщает азербайджанский портал Report.az.

«В центральных районах Киева — Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Дарницком и других — наблюдаются серьезные разрушения. Ракетный удар в Киеве был нанесен по зданиям вокруг здания посольства Азербайджана», — говорится в публикации.

При этом о повреждении дипломатического учреждения не сообщается.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, употребив слово «оккупация» в отношении России. Отвечая на вопрос, какой совет он может дать Киеву, азербайджанский президент призвал «не соглашаться с оккупацией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    Объем торговли США с постсоветской страной вырос почти в полтора раза

    На Украине ликвидировали министерства

    В России вырос спрос на гормональные контрацептивы

    Врач дал советы по безопасному подъему тяжестей

    67-летняя Шэрон Стоун снялась с обнаженной грудью под водой

    Пожары в российском регионе после атаки десятка дронов ВСУ сняли на видео

    Женщина рассказала о тяге есть бумагу и известковый налет

    Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

    Доля планирующих сокращения российских компаний резко выросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости