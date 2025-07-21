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14:33, 21 июля 2025Забота о себе

Трудоголикам посоветовали регулярно есть один продукт

Диетолог Шестакова: Жирная рыба и яйца способствуют хорошей работе мозга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Трудоголикам стоит пересмотреть свой рацион для повышения эффективности работы мозга, считает диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова. В беседе с NEWS.ru она посоветовала тем, кто много работает, регулярно есть один продукт.

Лучшим продуктом для работы мозга врач назвала жирную рыбу: лосось, скумбрию, сельдь и сардины. Ее врач порекомендовала включать в рацион минимум три раза в неделю. «Это поможет снизить нейровоспаление и повысить когнитивные функции, что доказано в исследованиях в скандинавских странах, где люди до пожилого возраста сохраняют ясность ума», — отметила доктор.

Шестакова добавила, что хорошей работе мозга способствуют яйца — это происходит благодаря содержанию холина, который является предшественником ацетилхолина, отвечающего за память нейромедиатора. Также диетолог рекомендовала обратить внимание на витамины группы B, помогающие нервной системе и способствующие образованию нейронных связей, и шоколад. Она объяснила, что шоколад стимулирует память за счет теобромина, который содержится только в какао-бобах, и посоветовала выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов.

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Также Шестакова указала на пользу зеленого чая, содержащего L-теанин. «Он ценится в восточных странах именно за это специфическое вещество, которое мягко стимулирует нейроны мозга, без гипервозбуждения», — заключила она.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Елизавета Золотова назвала россиянам норму воды летом. Она посоветовала рассчитывать суточную норму жидкости по формуле: 25-30 миллилитров жидкости на каждый килограмм идеальной массы тела.

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