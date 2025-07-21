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13:38, 21 июля 2025Силовые структуры

У спустившей младенца в мусоропровод российской школьницы нашли проблемы с психикой

Школьнице, сбросившей младенца в мусоропровод, грозит принудительное лечение
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

У 16-летней школьницы, выбросившей в мусоропровод младенца в Красноярском крае, выявили психическое расстройство. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расстройство выявили в ходе комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. В момент, когда она спустила свою новорожденную дочь в мусоропровод, школьница не осознавала, что творила.

По данным следствия, в 2024 году забеременевшая девушка скрыла произошедшее от своей семьи и не встала на учет в женскую консультацию. В ночь на 12 февраля она сказала матери, что у нее приступ гастрита, ушла в туалет, родила девочку, от которой вскоре избавилась, поместив ее в пакет и выбросив в мусоропровод. Теперь ей грозит принудительное лечение.

Ранее сообщалось о ростовчанке, которая больше года хранила тело младенца в морозильной камере.

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