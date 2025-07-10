Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:03, 10 июля 2025Россия

Россиянка больше года хранила тело младенца в морозилке

Mash: Ростовчанка больше года хранила тело младенца в морозильной камере
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Жительница Ростова-на-Дону больше года хранила тело младенца в морозильной камере холодильника. Затем она выбросила его в мусорный бак в Суворовском районе. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.

Накануне в российском городе прохожие обнаружили на помойке мертвого ребенка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали искать мать младенца.

Как утверждает Don Mash, ею оказалась женщина, работающая бровистом в Суворовском районе. Знакомые пояснили, что она родила в феврале 2024-го. Россиянка заявляла, что мальчик появился на свет уже мертвым.

До этого сообщалось, что в поселке Дубровка Ленобласти из проезжавшей по улице машины выбросили пакет с младенцем. Девочку удалось спасти, в состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский курсант расправился со своим командиром. Он связал стропы его парашютов перед прыжком

    Подтверждена важность сексуального удовольствия для женщин после менопаузы

    Москвичей предупредили об опасности

    В российском городе загорелась ТЭЦ

    Медведь разорил палаточный лагерь ради сладостей и прихватил с собой паспорт

    Собянин заявил о четвертом сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Двое мужчин бросились спасать тонущего ребенка-инвалида и сами захлебнулись

    В России появился путеводитель по промышленному туризму

    В МИД России ответили на угрозы Трампа

    Певица Слава похвасталась кольцом за 17 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости