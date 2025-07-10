Россиянка больше года хранила тело младенца в морозилке

Mash: Ростовчанка больше года хранила тело младенца в морозильной камере

Жительница Ростова-на-Дону больше года хранила тело младенца в морозильной камере холодильника. Затем она выбросила его в мусорный бак в Суворовском районе. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.

Накануне в российском городе прохожие обнаружили на помойке мертвого ребенка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали искать мать младенца.

Как утверждает Don Mash, ею оказалась женщина, работающая бровистом в Суворовском районе. Знакомые пояснили, что она родила в феврале 2024-го. Россиянка заявляла, что мальчик появился на свет уже мертвым.

До этого сообщалось, что в поселке Дубровка Ленобласти из проезжавшей по улице машины выбросили пакет с младенцем. Девочку удалось спасти, в состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу.