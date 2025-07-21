Украинская модель Ковальчук раскрыла правду о происшествии в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук рассказала о вечеринке в номере отеля в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук раскрыла правду о происшествии в Дубае. Соответствующее интервью опубликовала российская журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале.

Манекенщица, которую обнаружили покалеченной в одной из клиник города, рассказала, что она прилетела с целью отметить день рождения подруги. По ее словам, она находилась в Дубае неделю. Ковальчук уточнила, что ее подруги спустя неделю уехали, а она осталась, чтобы поучаствовать в съемках знакомого фотографа по бартеру. Все это время она жила в отеле и 9 марта собиралась улететь в Таиланд. Однако манекенщица проспала рейс. При выезде из отеля она встретила в лобби молодого человека Артема и его друзей, с которым познакомилась накануне в караоке, и рассказала о ситуации. Он предложил пойти к нему в номер и заявил, что спросит разрешение у отца на управление его джетом с целью полететь всей компанией в Таиланд. «Мы поднялись в номер. Общались. Все было нормально. Ребята были полутрезвыми, они с вечеринки приехали. На протяжении суток все нормально проходило. Обсуждали поездку в Таиланд. Я позвонила маме и сказала, что все хорошо. Тут ребята нормальные», — вспоминает Ковальчук.

На протяжении суток в номере вместе с пострадавшей также находились девушки Милена Долганова и Александра Мерцалова. На второй день пребывания в номере, по словам модели, молодые люди начали вести себя агрессивно. Под воздействием алкоголя они стали толкать ее, разбивать бутылки и подшучивать. «Ты принадлежишь нам. Мы будем делать все, что хотим!» — процитировала манекенщица слова молодых людей. После этого они забрали паспорт и другие личные вещи Ковальчук, а одна из упомянутых девушек — Мерцалова, надела ее одежду и ушла из отеля. Кроме того, они начали намекать на секс. «Я не отвечала им взаимностью, и у них накаливалась агрессия», — подчеркнула девушка и уточнила, что на протяжении суток никаких интимных отношений у них не было.

После ухода Мерцаловой в номере остались Ковальчук, Долганова, Артем и Александр. Парни начали серьезно пугать пострадавшую. Она попыталась перелезть на балкон в соседний номер и попросить о помощи, но ей это не удалось сделать — молодые люди затащили ее обратно в помещение. Девушка смогла от них от них отбиться и выбежала из отеля. Однако, как вспоминает Ковальчук, они начали ее преследовать. Она забежала в ближайшее недостроенное здание и спряталась там. Что происходило дальше, манекенщица не помнит. «Скорее всего был удар по голове. Я помню только, что просила о помощи проезжающую машину, которая остановилась и вызвала скорую с полицией», — заключила собеседница журналистки.

Ранее мать Марии Ковальчук Анна раскрыла количество перенесенных дочерью операций после инцидента в Дубае.