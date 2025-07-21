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16:39, 21 июля 2025Россия

Укус насекомого довел россиянку до инфаркта

У жительницы Башкирии произошел инфаркт из-за укуса шмеля
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

У жительницы Башкирии диагностировали инфаркт, который произошел после укуса шмеля. Об этом сообщил главврач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Пациентку в руку укусил шмель: возникла сильнейшая аллергическая реакция. В течение четырех часов состояние пациентки ухудшилось: к вышеописанным признакам присоединились жгучие боли в груди», — написал он.

Скорая помощь доставила женщину в центральную больницу по месту жительства, где специалисты оказали ей неотложную помощь. Для дальнейшего лечения ее транспортировали в РКБ. Врачи больницы диагностировали у пострадавшей поражение миокарда и провели в экстренном порядке операцию.

Ранее в Кемерово врачи достали четырехсантиметрового червя из глаза пациентки. Специалисты выяснили, что это гельминт. Чаще всего ими заражают кровососущие насекомые, которые переносят личинки.

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