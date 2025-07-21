Standard: Украинцы теряют доверие к Зеленскому из-за замалчивания проблем страны

Украинцы теряют терпение к президенту Владимиру Зеленскому из-за замалчивания проблем как на поле боя, так и в стране в целом. Такую причину назвало австрийское издание Der Standard со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Нам не нужны призывы к храбрости на фронте — нам нужна реалистичная оценка ситуации, особенно сейчас, когда, вероятно, самый критический этап войны», — сказал эксперт центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, в своих обращениях к народу Зеленский замалчивает ряд проблем: дипломатические провалы, неудачи на фронте и насильственную мобилизацию. Мельник отметил, что перестановки в правительстве не способны изменить ситуацию, так как все действующие лица остаются у власти.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов. Конкретная дата для встречи делегаций пока не назначена.