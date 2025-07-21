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17:09, 21 июля 2025Экономика

В Минфине оценили влияние пошлин Трампа на страны

Бессент: Пошлины Трампа заставят пойти их на более выгодные торговые соглашения
Вячеслав Агапов

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Введение импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом против 14 стран может заставить их пойти на еще более выгодные торговые соглашения с Вашингтоном. Так оценил влияние тарифов глава американского Минфина Скотт Бессент, его цитирует CNBC.

По словам министра, в случае, если с 1 августа Трамп все же установит торговые пошлины, он таким образом надавит на правительства зарубежных партнеров. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала, возможна ли дальнейшая отсрочка введения пошлин против 14 стран.

Также Бессент призвал европейские страны присоединиться к возможным американским пошлинам против России.

«Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введем эти вторичные тарифы», — сказал он. По словам чиновника, меры будут эффективнее, если к ним подключатся и союзники.

Как ранее заявили в CNN, санкции Трампа в рамках ультиматума России приведут к резкому подорожанию нефти. По мнению обозревателей, план Белого дома повлияет не только на азиатский нефтяной рынок, но и сильно ударит по всему остальному миру. Эксперт Максимилиан Хесс в беседе с британской газетой Times добавил, что Трамп может отказаться от введения 500-процентных пошлин против покупателей российской нефти из-за риска роста цен на энергоносители.

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