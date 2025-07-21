В Стамбуле ответили на вопрос о дате новых переговоров России и Украины

Конкретных согласованных дат по третьему раунду переговоров между Россией и Украиной пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Пока нет информации по конкретной согласованной дате. В случае наличия такой информации, об этом будет объявлено», — заявил агентству представитель администрации турецкого лидера.
Ранее издание İndependent türkce сообщило, что новая встреча представителей России и Украины может состояться 23 или 24 июля.
До этого близкий к российской переговорной группе источник сообщил, что Украина предложила России организовать очередной раунд переговоров на этой неделе. При этом другой источник ранее заявил агентству ТАСС, что сведений о дате их проведения пока нет.