В Раде слова Мерца о вступлении Украины в ЕС назвали поражением Зеленского

Нардеп Дубинский: Слова Мерца о вступлении Киева в ЕС — поражение Зеленского

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о долгом и сложном пути потенциального вступления Киева в Евросоюз (ЕС) стали поражением всей доктрины президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Это поражение всей идеологической доктрины Зеленского — ни НАТО, ни ЕС теперь не являются доступными, хотя использовались как морковка для ослов, которых загоняли в окопы воевать за Европу», — заявил нардеп.

Дубинский добавил, что украинцам остается лишь поблагодарить немецкого лидера за откровенность.

Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном заявил, что вступление Украины в ЕС «едва ли возможно» до завершения конфликта. Канцлер подчеркнул, что восстановление Украины и ее постепенная интеграция в европейское объединение займут еще несколько лет после окончания боевых действий.

