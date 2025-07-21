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10:57, 21 июля 2025Бывший СССР

В Раде слова Мерца о вступлении Украины в ЕС назвали поражением Зеленского

Нардеп Дубинский: Слова Мерца о вступлении Киева в ЕС — поражение Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Christian Mang / Reuters

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о долгом и сложном пути потенциального вступления Киева в Евросоюз (ЕС) стали поражением всей доктрины президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Это поражение всей идеологической доктрины Зеленского — ни НАТО, ни ЕС теперь не являются доступными, хотя использовались как морковка для ослов, которых загоняли в окопы воевать за Европу», — заявил нардеп.

Дубинский добавил, что украинцам остается лишь поблагодарить немецкого лидера за откровенность.

Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном заявил, что вступление Украины в ЕС «едва ли возможно» до завершения конфликта. Канцлер подчеркнул, что восстановление Украины и ее постепенная интеграция в европейское объединение займут еще несколько лет после окончания боевых действий.

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