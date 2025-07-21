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23:15, 21 июля 2025Россия

В России объяснили фейк о потере армии в Кондратовке

ТАСС: Фейк о потерях РФ в Кондратовке нужен для оправдания «мясных штурмов» ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В российских силовых структурах считают, что украинский фейк о огромных потерях российских войск при штурме Кондратовки в Сумской области предназначен исключительно для оправдания «мясных штурмов» и сотен пропавших без вести украинских военных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Вражеские ресурсы активно тиражируют информацию о "колоссальных потерях" наших войск в боях за небольшое село Кондратовку», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны России 4 июня, бойцы группировки «Север» завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины, выполняя приказ украинского президента Владимира Зеленского о восстановлении контроля над Кондратовкой в Сумской области, понесли большие потери. Уточняется, что Зеленский отдал такой приказ на фоне снижения поддержки Запада.

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