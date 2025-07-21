В российском регионе автомобиль смял полицейскую машину и перевернулся

В Приморье произошла авария с автомобилем ДПС. Об этом сообщает Telelgram-канал Shot в понедельник, 21 июля.
По данным канала, ДТП с четырьмя авто произошло в Фокино на Клубной улице. Полицейские с мигалкой и сиреной преследовали фуру нарушителя. Однако их не пропустили.
В результате аварии пострадали двое полицейских и женщина. На кадрах видно, как очевидцы вытаскивают сотрудника из смятой машины и переворачивают гражданское авто на колеса. Врачи оказывают пострадавшему помощь.
Ранее в июле стало известно, что шестеро детей пострадали в ДТП в Подмосковье на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск.