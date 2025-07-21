Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 21 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе автомобиль смял полицейскую машину и перевернулся

В Приморье произошла авария с автомобилем ДПС, пострадали двое полицейских
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Приморье произошла авария с автомобилем ДПС. Об этом сообщает Telelgram-канал Shot в понедельник, 21 июля.

По данным канала, ДТП с четырьмя авто произошло в Фокино на Клубной улице. Полицейские с мигалкой и сиреной преследовали фуру нарушителя. Однако их не пропустили.

В результате аварии пострадали двое полицейских и женщина. На кадрах видно, как очевидцы вытаскивают сотрудника из смятой машины и переворачивают гражданское авто на колеса. Врачи оказывают пострадавшему помощь.

Ранее в июле стало известно, что шестеро детей пострадали в ДТП в Подмосковье на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В традициях шпионских фильмов». В Петербурге предотвратили атаку 80 дронов

    В Херсоне прогремели взрывы

    Трудоголикам посоветовали регулярно есть один продукт

    Премьер страны решил остаться на посту после провала на выборах

    В Москве из-за дождей под воду ушли автосервис и мойка

    В России стало известно о новом угрожающем урожаю вредителе

    Симоньян посмеялась над блокировкой ее аккаунта в европейской стране

    В России заявили об уходе со СВО на «вечный пир» экс-фигуранта громкого уголовного дела

    Путин определил роль ФСБ при заходе иностранных судов в российские порты

    В Кремле заявили о сложном периоде в отношениях между Москвой и Баку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости