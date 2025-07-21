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08:24, 21 июля 2025Россия

В российском регионе младенец упал между перроном и электричкой

В Ленобласти младенец упал между перроном и электричкой и попал в реанимацию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Тосненском районе Ленинградской области младенец упал между перроном и электричкой и попал в реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке».

В Северо-Западной прокуратуре российскому изданию рассказали, что пассажирка садилась в поезд, следовавший в Санкт-Петербург, на станции Саблино, когда из коляски выпал ребенок. Он оказался в промежутке между платформой и вагоном.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России пояснили, что пострадавший — младенец. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Его расследование поставила на контроль транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае двухмесячный ребенок выпал из коляски во время ссоры двух женщин.

ЖЗЛ
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