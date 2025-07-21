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22:30, 21 июля 2025Путешествия

В Шереметьево прокомментировали скопления пассажиров в терминала

В Шереметьево назвали манипуляцией эмоциями фейки в соцсетях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Аэропорт «Шереметьево» назвал распространение в соцсетях информации о скоплениях пассажиров в терминалах «манипуляцией эмоциями». Об этом говорится в сообщении на их Telegram-канале.

«Ряд Telegram-каналов и блогеров распространяют видео и фотоконтент провокационного содержания о массовых скоплениях пассажиров в общедоступных и "чистых" зонах аэропорта… Основная задача такого рода публикаций — манипуляция эмоциями аудитории и подписчиков», — говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что некоторые авторы сознательно публикуют фотографии других аэропортов, выбирают определенные ракурсы и монтируют видео таким образом, чтобы затруднить зрителям объективную оценку ситуации в тех местах и зонах аэропорта, где действительно происходят съемки.

Ранее днем 20 июля режим ограничения полетов вводился в трех столичных аэропортах: Внуково, Шереметьево и Домодедово. По словам представителя Росавиации, ограничения введены «по согласованию с соответствующими органами».

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