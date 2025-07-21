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12:23, 21 июля 2025Интернет и СМИ

В США предрекли Трампу провал в начинаниях по Украине

The Hill: Текущая политика Трампа по Украине обречена на провал
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Brian Snyder / Reuters

Текущая политика президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине обречена на провал. Неудачу в начинаниях ему предрекло американское издание The Hill.

Рассуждая о 50-дневном ультиматуме Трампа России, в материале отметили: «Его подход — эскалация военных поставок вместе с угрозами карательных санкций против стран, торгующих с Россией — вряд ли принесет мир». По мнению авторов, подобные меры, напротив, несут риск продолжения конфликта, поскольку они могут вновь вселить в Киев веру в то, что Вашингтон останется на стороне решения конфликта военным путем.

Вместо урегулирования конфликта Трампа ждет «все более непроходимая трясина», констатировали в издании. Там также выразили мнение, что настоящий мир в конфликте могут обеспечить не дедлайны и ультиматумы, а дальновидная дипломатическая инициатива.

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«Вместо того чтобы пытаться навязать мир с помощью одного лишь давления, он должен найти способы усадить за стол [переговоров] обе стороны — с помощью убедительных стимулов и компромиссов», — заявили в The Hill.

Ультиматум, о котором говорилось в статье, Трамп озвучил в середине июля. Он пригрозил вторичными санкциями, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. В частности, президент США заявил, что тарифы для России и ее торговых партнеров составят как минимум 100 процентов.

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