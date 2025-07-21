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12:45, 21 июля 2025Мир

В США раскрыли провалы Трампа

WT: Трамп проиграл 75 процентов федеральных дел с оспариванием его указов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп проиграл 75 процентов федеральных дел с оспариванием его указов. Об этом пишет The Washington Times (WT).

По данным издания, американский лидер за полгода своего срока столкнулся как минимум с 500 исками, оспаривающими его действия. В трех четвертях случаев решение было вынесено не в пользу Трампа. В материале подчеркивается, что он смог «укротить Конгресс США, в значительной степени усмирил бюрократию в стремлении реализовать свою энергичную программу», однако федеральные судьи не стали делать ему уступки.

«Это, конечно, отражение непостижимого размаха и темпа действий Трампа, и его агрессивная программа подкреплена новыми юридическими аргументами, которые сбивают судей с толку», — утверждается в публикации.

Ранее американское издание The Hill предрекло Трампу провал в его политике по Украине.

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