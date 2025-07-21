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08:34, 21 июля 2025Из жизни

В США сообщили о случаях изъятия органов у живых пациентов в больницах

NYT: В США участились случаи изъятия органов у живых пациентов в больницах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

В США растет число случаев изъятия органов у пациентов, несмотря на то, что они подают признаки жизни. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Отмечается, что ежегодно в стране проводятся десятки тысяч операций по спасению жизни. «На каждом этапе она опирается на тщательно выверенные протоколы, обеспечивающие защиту как доноров, так и реципиентов. <...> Но в последние годы, по мере того как система добивается увеличения числа операций по трансплантации, все большее число пациентов сталкиваются с преждевременными или неудачными попытками извлечь свои органы», — говорится в статье.

Как подчеркивает NYT, потребность в большем количестве органов была поставлена выше безопасности потенциальных доноров.

Ранее в Индии правоохранители арестовали двух ключевых фигурантов громкого дела о торговле человеческими органами. По данным следствия, преступники обманом заставляли жителей штата Тамил-Наду переезжать ради хорошо оплачиваемой работы, а затем принуждали к донорству органов.

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