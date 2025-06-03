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03:30, 3 июня 2025Из жизни

Раскрыта сеть торговавших органами «черных» трансплантологов

В Индии задержали членов подпольной сети, торгующей человеческими органами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: d_odin / Shutterstock / Fotodom

В Индии правоохранители арестовали двух ключевых фигурантов громкого дела о торговле человеческими органами. Об этом сообщает New Indian Express.

Оперативники из штата Телангана 26 мая задержали в городе Ченнаи Шанкарана и Н. Рамью, которые занимались незаконными операциями по трансплантации почек в частной клинике Хайдарабада. По данным следствия, преступники обманом заставляли жителей штата Тамил-Наду переезжать ради хорошо оплачиваемой работы, а затем принуждали к донорству органов.

Каждая незаконная операция приносила «черным» трансплантологам до миллиона рупий (около 900 тысяч рублей), из которых донорам доставалось лишь 40-50 процентов. Всего по делу уже задержаны 15 человек, торговавших органами, однако семеро подозреваемых до сих пор скрываются от правосудия.

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Расследование, которое курирует лично генеральный директор Уголовного розыска Индии (CID) Шикха Гоэл, раскрыло целую сеть подпольных трансплантологов, действовавших под прикрытием многопрофильной больницы Alakananda. Первое заявление о подозрительной активности в медучреждении поступило еще 21 января, однако дело передали в CID только 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали преступника, известного как Доктор Смерть, скармливавшего жертв крокодилам. В начале 2000-х он участвовал в похищениях и расправах над дальнобойщиками и таксистами. Кроме того, он был осужден за торговлю человеческими органами.

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