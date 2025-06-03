Раскрыта сеть торговавших органами «черных» трансплантологов

В Индии задержали членов подпольной сети, торгующей человеческими органами

В Индии правоохранители арестовали двух ключевых фигурантов громкого дела о торговле человеческими органами. Об этом сообщает New Indian Express.

Оперативники из штата Телангана 26 мая задержали в городе Ченнаи Шанкарана и Н. Рамью, которые занимались незаконными операциями по трансплантации почек в частной клинике Хайдарабада. По данным следствия, преступники обманом заставляли жителей штата Тамил-Наду переезжать ради хорошо оплачиваемой работы, а затем принуждали к донорству органов.

Каждая незаконная операция приносила «черным» трансплантологам до миллиона рупий (около 900 тысяч рублей), из которых донорам доставалось лишь 40-50 процентов. Всего по делу уже задержаны 15 человек, торговавших органами, однако семеро подозреваемых до сих пор скрываются от правосудия.

Расследование, которое курирует лично генеральный директор Уголовного розыска Индии (CID) Шикха Гоэл, раскрыло целую сеть подпольных трансплантологов, действовавших под прикрытием многопрофильной больницы Alakananda. Первое заявление о подозрительной активности в медучреждении поступило еще 21 января, однако дело передали в CID только 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали преступника, известного как Доктор Смерть, скармливавшего жертв крокодилам. В начале 2000-х он участвовал в похищениях и расправах над дальнобойщиками и таксистами. Кроме того, он был осужден за торговлю человеческими органами.