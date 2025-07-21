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04:42, 21 июля 2025Экономика

В США заявили о зависимости от России из-за пошлин Трампа

WP: Поставки карбамида из России в США выросли в 2 раза из-за пошлин Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Поставки карбамида, использующегося в качестве удобрения, из России в США после введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин выросли в два раза. Зависимость Вашингтона от Москвы раскрыла газета The Washington Post (WP).

«Согласно данным нью-йоркской финансовой фирмы StoneX, в мае на поставки из России пришлось 64 процента импорта карбамида в США, это примерно в два раза больше, чем до того, как президент ввел новые пошлины в размере 10 процентов в отношении большинства стран, в том числе производителей удобрений», — говорится в публикации.

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. В Белом доме объяснили, что глава страны считает объединение угрозой американским интересам.

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