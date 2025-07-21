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22:21, 21 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ признали эффективное использование северокорейских РСЗО российскими военными

ВСУ признали эффективность применения РСЗО Туре-75 из КНДР российскими военными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс признал эффективное использование северокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Туре-75 российскими военными. Его слова приводит «Страна.ua».

Военнослужащий отметил, что «схема достаточно проста и эффективна»: РСЗО компактна, поэтому российские войска могут оперативно вывезти ее для залпа, совершить выстрел и вновь спрятать установку в лесополосе.

Кроме того, если внутри нет боекомплекта, то орудие практически невозможно уничтожить, только прямым попаданием. Это затруднительно из-за его малых размеров. Снаряды также относительно небольшого размера, а сама установка легко чинится и буксируется в тыл, добавил Алекс.

Ранее было опубликовано видео с залпом из переданной Армии России КНДР установки реактивной системы залпового огня. Она представляет собой буксируемую пусковую установку, способную вести огонь реактивными снарядами калибра 107 миллиметров.

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