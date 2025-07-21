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20:15, 21 июля 2025Путешествия

Винт моторной лодки разрезал ягодицы и ноги отдыхавшего с семьей на Багамах туриста

NBC: Американский турист попал под винт моторной лодки на Багамских островах
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: nbcdfw.com

Американский турист вместе с семьей отправился на Багамы и попал под винт моторной лодки. Об этом сообщает издание NBC Dallas-Fort Worth (NBC).

По данным источника, житель Техаса Брент Слау, отдыхавший с семьей в районе Багамских островов Эксума, купался в воде с маской и трубкой, когда над ним проплыла моторная лодка. Винт судна задел мужчину и разрезал ему ягодицы и ноги.

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Сперва турист подумал, что его просто ударило о судно. «Я увидел двух человек, проплывающих на лодке, кто-то из них обернулся и посмотрел на меня, но они просто продолжили ехать. Я подумал: "Похоже, меня действительно сбили"», — рассказал Слау.

Однако его 17-летняя дочь увидела кровь и бросилась в воду со спасательным кругом. К ней присоединились две девушки, отдыхавшие на берегу, которые по счастливой случайности оказались медсестрами. Они остановили кровотечение и помогли в транспортировке пострадавшего в местную больницу.

Через 20 часов туриста на воздушном судне доставили в госпиталь Майами, где выяснилось, что у него сломаны таз и малоберцовая кость. Ему провели первую сложную операцию, а вторую сделали позже, так как его раны снова открылись.

В отношении людей, управлявших лодкой, было возбуждено уголовное дело. «Я сейчас нахожусь в тяжелом положении, но, знаете, это также возможность для роста», — поделился мыслями пострадавший.

Ранее туристка отправилась на Багамские острова после учебы и частично лишилась ног. 22-летнюю художницу затянуло под лопасти катера.

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