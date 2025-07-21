Зеленский наградил орденами старого и нового послов в США

Зеленский наградил орденами Стефанишину и Маркарову

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами возможных нового и старого послов республики в США Ольгу Стефанишину и Оксану Маркарову. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Headlines.

«Стефанишину наградили "За заслуги" II степени". Орденом княгини Ольги I степени отметили посла Украины в США Маркарову», — указано в сообщении.

Как отмечает канал, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное производство против Стефанишиной в злоупотреблении властью или служебным положением, а работой Маркаровой недовольны в США.

Ранее стало известно, что Зеленский уволит Оксану Маркарову, однако предложит ей остаться в его команде. Уточняется, что Зеленский еще не принял решение о замене Маркаровой и будет обсуждать этот вопрос с главой МИД Украины Андреем Сибигой.