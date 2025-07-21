Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:08, 21 июля 2025Из жизни

Женщина рассказала о тяге есть бумагу и известковый налет

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @yazchapman2323 / Tiktok

Беременная британка Яз Чапман рассказала, какие странные вещи ей нравится есть. Об этом она записала видео в TikTok.

По словам Чапман , она находится на 36-й неделе беременности, однако ее тяга к несъедобному связана не с этим. Она объяснила, что с детства страдает от пикацизма — расстройства пищевого поведения, при котором человек ест то, что не предназначено для еды.

Чапман призналась, что обожает известковый налет. Как только он появляется в чайнике, она соскребает его и ест. «Звучит абсолютно безумно, но я делаю это уже много лет», — отметила женщина. Кроме того, она съедает около пяти листов бумаги А4 в день.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Третьим любимым веществом Чапман является порошок, который стоматологи используют для изготовления слепков. Она объяснила, что всегда любила есть мел, какое-то время была одержима затиркой для швов плитки. Это привело к тому, что однажды женщина решила попробовать слепок своих зубов и осталась в восторге от его вкуса.

Женщина рассказала, что пытается избавиться от расстройства, но пока не может. Она уверена, что ее рацион никак не влияет на ход беременности.

Ранее сообщалось, что в Пакистане из желудка 11-летнего мальчика извлекли огромный ком из земли и волос. У ребенка, который в остальном оказался полностью здоров, диагностировали пикацизм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    Объем торговли США с постсоветской страной вырос почти в полтора раза

    На Украине ликвидировали министерства

    В России вырос спрос на гормональные контрацептивы

    Врач дал советы по безопасному подъему тяжестей

    67-летняя Шэрон Стоун снялась с обнаженной грудью под водой

    Пожары в российском регионе после атаки десятка дронов ВСУ сняли на видео

    Женщина рассказала о тяге есть бумагу и известковый налет

    Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

    Доля планирующих сокращения российских компаний резко выросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости